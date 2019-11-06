Кабмін призначив нового керівника Держгеонадр
Кабінет міністрів на засіданні 6 листопада призначив Романа Опімаха головою Державної служби геології та надр.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
До призначення на посаду Опімах був виконавчим директором Асоціації газовидобувних компаній України.
До приходу в Асоціацію був радником міністра енергетики та вугільної промисловості з питань нафтогазового сектору, а також керівником відповідного напряму в Координаційному центрі зі зв'язків з Кабміном.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів на засіданні 25 вересня звільнив очільника Державної архітектурно-будівельної інспекції України Сергія Кузьміна та керівника Державної служби геології та надр Олега Кирилюка.
Тимчасово виконував обов'язки голови Держгеонадр Вадим Гончаренко.
Економічна правда
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