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Германия: сотрудники Lufthansa проведут двухдневную забастовку

Понедельник, 4 ноября 2019, 18:46

Из-за спора в отношении зарплат и условий труда сотрудники немецкой авиакомпании Lufthansa будут бастовать в течение 48 часов.

Об этом пишет "Европейская правда", ссылаясь на Deutsche Welle.

Немецкий профсоюз Ufo в понедельник, 4 ноября, призвала все экипажи немецкой авиакомпании Lufthansa присоединиться к всеобщей забастовке, которая состоится 7 и 8 ноября. Целью профсоюза является повышение зарплат и улучшение условий труда сотрудников.

Забастовка затронет все рейсы Lufthansa, вылет которых запланирован из немецких аэропортов, заявил заместитель председателя Ufo Даниэль Флор. Он также обвинил авиакомпанию в постоянном отказе от переговоров.

По словам представителя профсоюза, в забастовке могут принять участие также работники дочерних компаний Lufthansa - Eurowings и Sunexpress.

В целом профсоюз призывает принять участие в акции четыре компании концерна.

На 8 ноября также запланирована демонстрация участников профсоюза возле главного офиса Lufthansa.

Авиакомпания заявила, что осуждает массовую забастовку и готовит юридические меры для того, чтобы не допустить ее.

Ufo и Lufthansa уже почти год находятся в состоянии глубокого конфликта. После недоразумений в руководстве Ufo концерн больше не признает правление этого профсоюза в качестве законного представителя бортпроводников и пытается через суд лишить его права на ведение тарифных споров.

Европейская правда

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Германия Lufthansa

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