Германия готова предоставить Украине 1 миллиард евро на "зеленую" трансформацию

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Германия готова выделить Украине 1 млрд евро на программы зеленой трансформации.

Об этом рассказал заместитель руководителя офиса президента Ростислав Шурма в интервью РБК-Украина.

По его словам, Германия выделит первые 150 млн евро в партнерстве с "Укргазбанком" в рамках финансирования программ "зеленой" трансформации. С

"Если мы успешно запустим эту программу, то готов второй транш на 1 млрд. евро, который будет выделен после того, как мы успешно и прозрачно сумеем администрировать первые 150 млн евро", - рассказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Киеве заявил, что Германия предоставляет Украине скорую выплату 150 миллионов евро текущего финансового кредита.