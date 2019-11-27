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Финансирование ремонта дорог на Донбассе увеличат на 50%

Среда, 27 ноября 2019, 18:18

Кабинет министров в 2020 году на 50% увеличит финансирование восстановления и ремонта дорог на подконтрольных Украине территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом заявил в Вильнюсе министр инфраструктры Владислав Криклий, передает ЦТС.

"Мы хотим показать, что качество жизни на подконтрольной территории Украины - лучше. В 2020 году правительство увеличит финансирование восстановления местных дорог Донецкой и Луганской областей на 50%.

Мы также привлекаем средства ЕБРР и других международных организаций для восстановления местных дорог. Донецкая и Луганская области также будут принимать участие в этом проекте", - рассказал министр.

По его словам, задачами Министерства инфраструктуры будет сделать дороги ко всем школам, больницам и другим социальным объектоам на Донбассе.

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дороги Донбасс Мининфраструктуры

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