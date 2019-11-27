Фінансування ремонту доріг на Донбасі збільшать на 50%

Кабінет міністрів у 2020 році на 50% збільшить фінансування відновлення та ремонту доріг на підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей.

Про це заявив у Вільнюсі міністр інфраструктри Владислав Криклій, передає ЦТС.

"Ми хочемо показати, що якість життя на підконтрольній території України - краще. У 2020 році уряд збільшить фінансування відновлення місцевих доріг Донеччини і Луганщини на 50%.

Ми також залучаємо кошти ЄБРР та інших міжнародних організацій для відновлення місцевих доріг. Донецька і Луганська області також братимуть участь в цьому проєкті", - розповів міністр.

За його словами, завданнями Міністерства інфраструктури буде зробити дороги до всіх шкіл, лікарень та інших соціальних об'єктів на Донбасі.