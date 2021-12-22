Верховный Суд не признал долг УЗ перед VR Global Partners в $196 млн

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Верховный Суд признал недействительным договор перепродажи компании VR Global Partners долга Укрзализныци в 196 млн долларов перед Проминвестбанком.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Таким образом, Верховный Суд признал действующим постановление Северного апелляционного хозсуда от 16 сентября 2021 года. Оно касалась признания недействительным договора купли-продажи прав требования ПАО Проминвестбанк и VR Global Partners по кредитным договорам АО "Укрзалізниця".

Дело касается долгов "Южной железной дороги" и "Юго-Западной железной дороги" перед "Проминвестбанком". Кредитное соглашение в 196,25 млн долларов было заключено в 2011-2012 годах.

В феврале 2019 года банк передал права требования компании VR Global Partners, L.P.

"Мы неоднократно отмечали, что АО "Укрзалізниця" никоим образом не уклоняется от выполнения своих финансовых обязательств, однако такое выполнение должно происходить в пользу надлежащего кредитора и с соблюдением требований украинского законодательства", — комментирует решение министр инфраструктуры Александр Кубраков.

В УЗ настаивають, что компания VR Global Partners, L.P. не является финансовым учреждением в понимании украинского законодательства, а потому и не может быть кредитором.

Напоминаем:

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу "Укрзализныци", признав недействительным договор купли-продажи права требования кредитной задолженности "Укрзализныци", в "VRGP" будет обжаловать в Верховном Суде.

В Укрзализныце прокомментировали долг перед VR Global, заявив, что готовы выплачивать только подтвержденные долговые обязательства и не готовы допустить двойные взыскания.

Экономическая правда