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УЗ электрифицировала участок на Киевщине и запустит "электричку" на Васильков

Четверг, 23 декабря 2021, 15:13
 
фото Александра кавы

В конце декабря начнутся регулярные пассажирские перевозки электричками из Киева до станции Васильков-2, где "Укрзализныця" завершила электрификацию.

Об этом написал заместитель министра финансов Александр Кава на своей странице в Facebook.

"Уже на следующей неделе начнется регулярное движение электропоездов сообщением Киев – Васильков-2, благодаря которому более 10 тысяч жителей этого города-спутника столицы получат возможность без автомобиля и маршруток быстро доезжать до центра столицы", – сообщил он.

Ранее "Укрзализныця" завершила капитальный ремонт и электрификацию ж/д пути между станциями Васильков-1 (поселок Калиновка) и Васильков-2 (город Васильков) в Киевской области. 

21 декабря на участке прошли испытания новых путей и контактной сети, здесь впервые проехал электровоз.

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железная дорога Укрзализныця Киев

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