Ликвидацию "площадок Яценко" хотят затянуть — к закону подано 1000 поправок

Часть народных депутатов преднамеренно подают многочисленные поправки в законопроект 2047-Д (отмена "площадок Яценко"), чтобы затянуть процесс принятия закона.

Об этом сообщил нардеп и член комитета Марьян Заблоцкий в Facebook.

По его словам, сторонники коррупционных схем подали почти 1000 поправок в законопроект 2047-Д.

"Почти все правки абсурдные: слова переставить местами, то так, то эдак. Расчет прост - если Рада возьмется за рассмотрение, то потребуется не менее недели чтобы пройтись по каждой правке если на них настаивать. А настаивать сидящие на потоках, точно будут", - заявил Заблоцкий.

Нардеп пишет, что из-за рассмотрения поправок придется на неделю отложить принятие других важных законов.

"Типа угроза такая - отмените схему, то придется на неделю отложить все реформы.

Это одновременно красиво и преступно. Скоро будет опубликована сравнительная таблица законопроекта со всеми правками, и вы увидите всех героев и сторонников коррупционных схем.

Все маски будут сняты. Не переключайтесь ", - резюмировал Заблоцкий.



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Финал истории с детектором лжи для "слуг народа": как будут избавляться от "площадок Яценко"

Напомним:

После принятия бюджета на 2018 год все продавцы или покупатели недвижимости обязаны были сверять цены на квартиры, помещения, дома и землю с электронной базой Фонда государственного имущества. Цель - сделать невозможным занижение оценочной стоимости объектов.

Позже появились первые компании-посредники, которые обеспечивали доступ к электронной базе Фонда госимущества базы. Их назвали "авторизованными электронными площадками". Все эти посредники, вероятно, имеют одного бенефициара и связанные с депутатом Антоном Яценко.

Площадки просто "пересылали данные" от оценщика к Единой базы ФГИУ и получали за это с каждой оценки по несколько сотен гривен, сейчас - 500-1800 гривен.

В октябре 2019 года народные депутаты от "Слуги народа" и "Голоса" зарегистрировали в Раде законопроект №2047, который убирал схему с электронными площадками, но не касался проблемы занижения стоимости недвижимости оценщиками.

Как альтернативным другой группой депутатов Слуги народа, было зарегистрировано законопроект №2047-1, который расширяет деятельность площадок и уничтожает оценщиков.

В конце концов был зарегистрирован еще один законопроект 2047-д, который ликвидировал деятельность площадок, и на который не удалось собрать голосов в комитете.

Именно это голосование фигурировало в скандале о 30 000 долларов, которые якобы предлагали депутатам, за бойкот инициативы о ликвидации авторизованных площадок.

31 октября комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал ликвидацию частных электронных площадок для оценки недвижимого имущества.

Экономическая правда