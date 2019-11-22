Укрзализныця проиграла в Верховном суде дело о штрафе АМКУ

Верховный суд поддержал позицию Антимонопольного комитета по делу о злоупотреблении монопольным положением АО "Укрзализныця".

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета.

"Верховный суд подтвердил правомерность выводов АМКУ по делу о злоупотреблении монопольным положением АО "Укрзализныця", - говорится в сообщении.

Дело было открыто по заявлению Акционерной судоходной компании "Укрречфлот" из-за отказа филиала Укрзализныци развести железнодорожные мосты на Днепре для пропуска крупногабаритного судна.

В АМКУ добавляют, что "Укрзализныця" также установила высокую стоимость подъема пролетных сооружений моста, злоупотребляя своим монопольным положением.

Ведь стоимость подъема пролетных строений мостов, которую заявила компания не соответствовала реальным затратам компании, то есть Укрзализныцей установлена такая стоимость этой услуги, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

По результатам рассмотренного дела временная административная коллегия АМКУ приняла решение и наложила на Укрзализныцю штраф в размере 760 тыс. грн, а также обязала прекратить нарушения — составить экономически обоснованную смету затрат на указанную услугу.

Укрзализныця не согласилась с решением Комитета и обжаловала его в судебном порядке. Но 14 ноября 2019 года Верховный суд принял постановление, которым отказал в удовлетворении кассационной жалобы Укрзализныци.

Экономическая правда