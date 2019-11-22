Коломойский: МВФ знает, что Приватбанк вернут мне в ближайшее время

Олигарх, бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский считает, что в ближайшее время вернет себе банк.

Об этом он сказал в комментарии Kyiv Post.

"Международный валютный фонд знает, что Приватбанк будет возвращен (мне) в ближайшее время", - заявил олигарх.

Он также добавил, что ему неизвестно, почему подконтрольный ему Никопольский завод ферросплавов выкупил на год аренду парковки перед главным офисом Приватбанка в Днепре.

По его словам, завод справделиво требует "компенсации от Привата".

"Если Приватбанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут и зайти в Приватбанк", - сказал Коломойский, имея в виду, что работники могут штурмовать банк.

Напомним:

Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского на аукционе купил право на годичную эксплуатацию парковки возле главного офиса Приватбанка в Днепре.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Приватбанк не вернут Коломойскому.

13 ноября в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его словам, восстановление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины.

Более чем через неделю, 21 ноября, президент Владимир Зеленский отреагировал на высказывания олигарха. Зеленский подчеркнул, что это его приоритет, а не Коломойского, как главы государства отвечать за международный вектор Украины.

22 ноября стала известно, что украинская власть может запретить возвращение банков владельцам на законодательном уровне – такое условие выдвинул МВФ.

Экономическая правда