4,5 миллиона за месяц - КГГА подвела итоги патрулирование полосы общественного транспорта.
Понедельник, 18 ноября 2019, 16:16
По результатам патрулирования полосы движения общественного транспорта в Киеве в течение месяца вынесено 8600 постановлений на общую сумму штрафов 4,4 миллиона гривень.
Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.
"Мы уже можем отчитаться о первых результатах мероприятий усиления контроля трафика главных узлов и улиц Киева. В частности, доказало свою эффективность патрулирования полос общественного транспорта. Как видим, результаты потрясающие. Мы работаем совместно с полицией в часы пик утром и вечером - с 7:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00", - сообщил Максим Бахматов.
Экономическая правда
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