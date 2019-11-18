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4,5 миллиона за месяц - КГГА подвела итоги патрулирование полосы общественного транспорта.

Понедельник, 18 ноября 2019, 16:16

По результатам патрулирования полосы движения общественного транспорта в Киеве в течение месяца вынесено 8600 постановлений на общую сумму штрафов 4,4 миллиона гривень.

Об этом сообщил советник Киевского городского головы Максим Бахматов.

"Мы уже можем отчитаться о первых результатах мероприятий усиления контроля трафика главных узлов и улиц Киева. В частности, доказало свою эффективность патрулирования полос общественного транспорта. Как видим, результаты потрясающие. Мы работаем совместно с полицией в часы пик утром и вечером - с 7:30 до 9:00 и с 16:30 до 19:00", - сообщил Максим Бахматов.

Экономическая правда

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КГГА

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