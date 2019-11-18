4,5 мільйона за місяць — КМДА підбила підсумки патрулювання смуги громадського транспорту

За результатами патрулювання смуги руху громадського транспорту в Києві протягом місяця винесено 8 600 постанов на загальну суму штрафів 4,4 мільйона гривень.

Про це повідомив радник Київського міського голови Максим Бахматов.

"Ми вже можемо звітувати про перші результати заходів посилення контролю трафіку головних вузлів та вулиць Києва. Зокрема, довело свою ефективність патрулювання смуг громадського транспорту. Як бачимо, результати приголомшливі. Ми працюємо спільно з поліцією у години пік вранці та увечері – із 7:30 до 9:00 та з 16:30 до 19:00", – повідомив Максим Бахматов.



Економічна правда