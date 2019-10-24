Госгеокадастр открыл данные о недрах
Четверг, 24 октября 2019, 17:28
На Публичную кадастровую карту нанесли новый информационный шар "Геонедра" — информацию про выданные разрешения на использования недр.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Система также показывает имеющиеся ограничения на использование земельных участков.
Информация предоставляется Государственным информационным геологическим фондом и доступна всем гражданам.
Напомним, с 11 октября Госгеокадастр начал обнародовать на публичной кадастровой карте информацию о лесах, незарегистрированных землях и природно-заповедном фонде.
Как сообщается в Кабмине открытие геоданных будет способствовать дополнительному приросту ВВП в пределах 0,2-0,6%
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