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Госгеокадастр открыл данные о недрах

Четверг, 24 октября 2019, 17:28
 

На Публичную кадастровую карту нанесли новый информационный шар "Геонедра" — информацию про выданные разрешения на использования недр.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Система также показывает имеющиеся ограничения на использование земельных участков.

Информация предоставляется Государственным информационным геологическим фондом и доступна всем гражданам.

Напомним, с 11 октября Госгеокадастр начал обнародовать на публичной кадастровой карте информацию о лесах, незарегистрированных землях и природно-заповедном фонде.

Как сообщается в Кабмине открытие геоданных будет способствовать дополнительному приросту ВВП в пределах 0,2-0,6%

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Госгеонадр

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