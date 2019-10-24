Госгеокадастр открыл данные о недрах

На Публичную кадастровую карту нанесли новый информационный шар "Геонедра" — информацию про выданные разрешения на использования недр.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Система также показывает имеющиеся ограничения на использование земельных участков.



Информация предоставляется Государственным информационным геологическим фондом и доступна всем гражданам.



Напомним, с 11 октября Госгеокадастр начал обнародовать на публичной кадастровой карте информацию о лесах, незарегистрированных землях и природно-заповедном фонде.



Как сообщается в Кабмине открытие геоданных будет способствовать дополнительному приросту ВВП в пределах 0,2-0,6%