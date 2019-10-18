Відкриті геодані піднімуть економіку до 0,6% — Кабмін

За підрахунками Кабінету міністрів, створена Національна інфраструктура геопросторових даних сприятиме додатковому приросту ВВП в межах 0,2-0,6%.



Про це повідомляє Урядовий портал.

Як повідомляється, законопроект "Про Національну інфраструктуру геопросторових даних", буде передбачати безкоштовний доступ до інформації за принципом open data.

"Більше того, фахівці створять "єдине вікно" для управління природними ресурсами, економії бюджетних коштів та розвитку територій. Це дозволить посилити громадський контроль за діяльністю держави та збільшить довіру громадян до влади", - говорять в Кабміні.



"Ми лише розпочали наводити лад у всіх кадастрах, більшість яких створюємо фактично "з нуля". Відкритий Державний земельний кадастр має запрацювати вже найближчим часом, а дані з нових інформаційних шарів повинні охопити всю територію Україні", - наголосив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, єдина система державних кадастрів дозволить ефективно управляти природними ресурсами, зокрема припинити дублювання функцій різних відомств.

Також Гончарук доручив фахівцям розробити ортофотоплани та цифрову топографічну карту України.

Зараз Держгеокадастр наніс на кадастрову карту такі нові інформаційні шари:

- "Ліси" (територія Вінницької області – інші регіони з’являтимуться поступово);

- "Природно-заповідний фонд" (125 об’єктів державного значення);

- "Незареєстровані землі" (охоплює всю територію України).





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Економічна правда



