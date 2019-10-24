Держгеокадастр опублікував дані про надра

На Публічну кадастрову карту нанесли новий інформаційний шар "Геонадра" – інформацію про видані дозволи на користування надрами.

У системі також відображаються наявні обмеження на використання земельних ділянок.

Інформація надається Державним інформаційний геологічний фондом та доступна всім громадянам.

Нагадаємо, що 11 жовтня Держгеокадастр відкрив інформаційні шари про "Ліси", "Незареєстровані землі" та "Природно-заповідний фонд".



Як зазначають у Кабміні відкриття геоданих сприятиме додатковому приросту ВВП в межах 0,2-0,6%

