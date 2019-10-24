47% украинцев считают, что экономическое положение за год не изменилось - опрос

18% опрошенных украинцев считают, что за 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% - не видят изменений.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологичноою группой "Рейтинг".

29% опрошенных утверждают, что ситуация не изменилась.

"Подобные оценки и по финансовому положению семей: 17% - считают, что ситуация улучшилась, 53% - не увидели сдвигов и 30% - сказали об ухудшении. В динамике с начала года, количество тех, кто негативно оценивал экономическую ситуацию как в стране, так и в семье, уменьшилось вдвое", - говорится в сообщении.

В то же время 45% опрошенных верят, что в следующие 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшится, 26% - считают, что оно не изменится, а 15% - имеют негативные ожидания. Еще 15% затруднились ответить на этот вопрос.

"В большинстве оцениваемых в опросе сфер респонденты или увидели положительные сдвиги, или отметили их отсутствие. В годовой динамике во всех сферах заметна положительная динамика оценки.

Больше всего положительных изменений опрошенные увидели в состоянии дорог: почти 40% отметили улучшение. Положительные сдвиги в курсе национальной валюты отметили 31%", - свидетельствуют результаты опроса.

Опрос Социологическая группа "Рейтинг" провела 19-22 октября путем личного формализованного интервью (face-to-face). Опросили 2500 респондентов.

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2%.

Экономическая правда