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47% українців вважають, що економічне становище за рік не змінилось - опитування

Четвер, 24 жовтня 2019, 12:51

18% опитаних українців вважають, що за 12 місяців економічне становище в країні покращилось, 47% - не бачать змін.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічноою групою "Рейтинг".

29% опитаних стверджують, що ситуація не змінилась.

"Подібні оцінки і щодо фінансового становища сімей: 17% – вважають, що ситуація покращилася, 53% – не побачили зрушень і 30% – сказали про погіршення. У динаміці з початку року, кількість тих, хто негативно оцінював економічну ситуацію як у країні, так і у родині, зменшилася удвічі", - йдеться у повідомленні.

Водночас 45% опитаних вірять, що у наступні 12 місяців економічне становище в Україні покращиться, 26% - вважають, що воно не зміниться, а 15% - мають негативні сподівання. Ще 15% не змогли відповісти на це питання.

"У більшості оцінюваних в опитуванні сфер респонденти або побачили позитивні зрушення, або відзначили їх відсутність. У річній динаміці у всіх сферах помітна позитивна динаміка оцінки.

Найбільше позитивних змін опитані побачили у стані доріг: майже 40% відзначили покращення. Позитивні зрушення в курсі національної валюти відзначили 31%", - свідчать результати опитування.

Опитування Соціологічна група "Рейтинг" провела 19-22 жовтня шляхом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face). Опитали 2500 респондентів. 

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2%.

Економічна правда

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