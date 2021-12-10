Украинцы рассказали, что думают об идее с экономическим паспортом – опрос

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53% опрошенных украинцев положительно относятся к идее введения экономического паспорта, 28% – нейтрально, 16% – отрицательно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группой "Рейтинг" в течение 6-8 декабря 2021 года.

При этом 32% опрошенных хорошо осведомлены об идее, 40% - что-то слышали об этом, 28% - ничего не известно об этой инициативе.

Среди тех, кто хорошо информирован об инициативе, поддержка составляет 62%, четверть - не поддерживают.

Больше о том, кто получит деньги, откуда их возьмут и хватит ли денег на программу, читайте в статье Экономической правды: Поколение Зе: рожденные при президенте Зеленском получат по 20 тысяч евро. Как это будет?

Напоминаем:

Совершеннолетние украинцы, родившиеся с 1 января 2019 года, получат более 620 тысяч гривен каждый.

Кроме того, что нужно родиться позже в 2019 году, необходимо выполнить еще два условия: иметь украинское гражданство и проживать на территории Украины в течение последних 5 лет.

Выплаты в 620 тысяч грн прогнозируют в Офисе президента, который разрабатывал законопроект. Первое поколение детей, которые получат эти средства, появится в 2037 году. Всего в этот год придется уплатить 191 млрд грн.

Законопроект об экономическом паспорте, внесенный президентом на рассмотрение Рады, предусматривает создание Фонда будущих поколений – государственные взносы будут производиться ежегодно на каждого участника Фонда до достижения им 18 лет.

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта о введении экономического паспорта.

В команде власти ожидают, что дети, которые будут иметь экономический паспорт и получать на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут на счетах по 10 тысяч долларов в эквиваленте (в гривне с учетом инфляции).

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что вскоре на персональном счету каждого несовершеннолетнего украинца будут накапливаться средства за использование и добычу недр страны.

Экономическая правда