Меркель допустила новую отсрочку Brexit – СМИ

Канцлер Германии Ангела Меркель сказала лидерам ЕС, что отсрочка Brexit будет неизбежной, если британские депутаты отклонят согласованный с Борисом Джонсоном договор.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно изданию The Guardian от источника, близкого к дискуссиям на саммите ЕС в эти дни в Брюсселе.

Во время частных переговоров на саммите ЕС Меркель заявила своим коллегам, что они не могут делать вид, будто Британии не предложат снова отложить Brexit, если Лондон об этом попросит.

Меркель сказала, что лидеры ЕС несут ответственность за то, чтобы Великобритания не оставила Евросоюз без соглашения.

Ее слова противоречат публичному заявлению президента Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера, который сказал, что "исключает" продление.

Разговор между лидерами ЕС состоялся в четверг, незадолго до того, как лидеры блока заявили о единодушной поддержке нового соглашения с Джонсоном.

Меркель также сказала Джонсону, чтобы он не сообщал общественности, что лидеры ЕС исключают возможность отсрочки Brexit.

Парламент Великобритании в субботу проведет голосование за новое соглашение, и для его утверждения необходимо не менее 320 голосов. По подсчетам британских СМИ, пока Джонсон может рассчитывать на 316 голосов.

Если премьер-министр потерпит неудачу, тогда, согласно условиям принятого в сентябре закона, ему придется попросить отсрочки Brexit, чтобы избежать выхода без соглашения.

Как известно, парламент Великобритании трижды отклонил предыдущее соглашение о Brexit, о котором с Брюсселем договаривалась Тереза ​​Мэй.

Европейская правда