В ЕС заявили, что соглашение о Brexit возможно на этой неделе

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Брюссель и Лондон все еще могут заключить соглашение на этой неделе.

Об этом Барнье сказал перед сегодняшней встречей министров ЕС в Люксембурге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

"Наша команда упорно работает. Эта работа была напряженной на протяжении всех выходных и вчерашнего дня. Даже если договориться будет сложно - и будет становиться все сложнее, если быть откровенным - на этой неделе соглашение все-таки возможно", - сказал Барнье.

Если юридический текст соглашения о Brexit будет согласован переговорщиками на этой неделе, его могут подписать лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 17-18 октября, а британские депутаты, возможно, проведут голосование за соглашение уже в субботу.

"Очевидно, любое соглашение должно работать для всех - для всей Британии и всего ЕС. Пришло время превратить добрые намерения в юридический текст", - добавил Барнье.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к парламенту с просьбой поддержать любое соглашение по Brexit, которую он заключит с Европейским Союзом в течение 24 часов после саммита ЕС на следующей неделе.

В начале прошлой недели несколько высокопоставленных ЕС говорили о минимальных шансах на то, что обеим сторонам удастся договориться.

Но 10 октября после встречи Джонсона с премьером Ирландии Лео Варадкаром лидеры заявили, что соглашение о Brexit может быть заключено до конца месяца.

Европейская правда