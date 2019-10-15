В ЄС заявили, що угода про Brexit можлива цього тижня

Головний переговорнік ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що Брюссель і Лондон все ще можуть укласти угоду цього тижня.

Про це Барньє сказав перед сьогоднішньою зустріччю міністрів ЄС у Люксембурзі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Sky News.

"Наша команда наполегливо працює. Ця робота була напруженою протягом усіх вихідних та вчорашнього дня. Навіть якщо домовитись буде складно – і стає все складніше, якщо бути відвертим - цього тижня угода все-таки можлива", - сказав Барньє.

Якщо юридичний текст угоди про Brexit буде узгоджений переговірниками цього тижня, його можуть підписати лідери ЄС на саміті в Брюсселі 17-18 жовтня, а британські депутати, можливо, проведуть голосування за угоду вже в суботу.

"Очевидно, будь-яка угода повинна працювати для всіх – для всієї Британії та всього ЄС. Настав час перетворити добрі наміри в юридичний текст", - додав Барньє.

Раніше британський прем'єр-міністр Борис Джонсон звернувся до парламенту з проханням підтримати будь-яку угоду по Brexit, яку він укладе з Європейським союзом, протягом 24 годин після саміту ЄС наступного тижня.

На початку минулого тижня кілька високопосадовців ЄС говорили про мінімальні шанси того, що обом сторонам вдасться домовитись.

Але 10 жовтня після зустрічі Джонсона з прем'єром Ірландії Лео Варадкаром лідери заявили, що угода про Brexit може бути укладена до кінця місяця.

Європейська правда