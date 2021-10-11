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В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике

Понедельник, 11 октября 2021, 13:15
 
Дэвид Кард, Джошуа Ангрист, Гвидо Имбенс
официальная страница премии в twitter

Нобелевская премия по экономическим наукам 2021 года присуждена одной половиной Дэвиду Карду, а второй половиной – совместно Джошуа Д. Ангристу и Гвидо В. Имбенсу.

Об этом сообщается на официальной странице премии в Twitter.

Ученых отметили наградой за вклад в анализ экономики труда.

Карду премию вручили за "эмпирический вклад в экономику труда", Ангристу и Имбенсу — "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Премия по экономике формально не входит в число нобелевских номинаций и вручается в память об учредителе премии Альфреде Нобеле. Вручение награды состоится 10 декабря в онлайн-формате.

Экономическая правда

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Нобелевская премия

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