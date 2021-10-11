В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике

Дэвид Кард, Джошуа Ангрист, Гвидо Имбенс официальная страница премии в twitter

Нобелевская премия по экономическим наукам 2021 года присуждена одной половиной Дэвиду Карду, а второй половиной – совместно Джошуа Д. Ангристу и Гвидо В. Имбенсу.

Об этом сообщается на официальной странице премии в Twitter.

Ученых отметили наградой за вклад в анализ экономики труда.

Карду премию вручили за "эмпирический вклад в экономику труда", Ангристу и Имбенсу — "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Премия по экономике формально не входит в число нобелевских номинаций и вручается в память об учредителе премии Альфреде Нобеле. Вручение награды состоится 10 декабря в онлайн-формате.



Экономическая правда