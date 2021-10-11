В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по экономике
Понедельник, 11 октября 2021, 13:15
Нобелевская премия по экономическим наукам 2021 года присуждена одной половиной Дэвиду Карду, а второй половиной – совместно Джошуа Д. Ангристу и Гвидо В. Имбенсу.
Об этом сообщается на официальной странице премии в Twitter.
Ученых отметили наградой за вклад в анализ экономики труда.
Карду премию вручили за "эмпирический вклад в экономику труда", Ангристу и Имбенсу — "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".
Премия по экономике формально не входит в число нобелевских номинаций и вручается в память об учредителе премии Альфреде Нобеле. Вручение награды состоится 10 декабря в онлайн-формате.
Экономическая правда
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