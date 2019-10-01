Пчелы приносят в мировую экономику до 500 миллиардов долларов

Пчелы влияют на выращивание яблок, миндаля и овощей и опыляют 5-8% от общего количества сельскохозяйственных растений в мире.

Об этом в рамках конференции Future of Farming Dialogue заявил руководитель департамента по защите пчел и безопасного опыления компании Bayer Crop Science Кристиан Маус, передает НВ Бизнес.

Вклад опылителей в мировую экономику оценивается от 235 до 577 млрд долларов в год.

"За последние шесть лет популяция пчел выросла на 85% в основном за счет стран Азии. В странах ЕС и США их количество сокращается", - отметил Маус.

"Главная причина потерь - азиатская болезнь варроатоз, которую вызывает клещ варроа, паразитирующий на пчелах. Среди других рисков - применение пестицидов, изменение климата и сокращение площадей цветущих растений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что только в прошлом году в Германии зафиксировано более 50 случаев гибели пчел из-за использования химикатов.

В среднем в странах ЕС потери составляют 20-25% от общего количества пчел, тогда как в Украине, согласно информации от национального координатора международного мониторинга потерь пчелиных колоний Марии Федоряк, - 10-19%.