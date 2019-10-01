Бджоли приносять у світову економіку до 500 мільярдів доларів
Бджоли впливають на вирощування яблук, мигдалю та овочів і запилюють 5-8% від загальної кількості сільськогосподарських рослин у світі.
Про це у рамках конференції Future of Farming Dialogue заявив керівник департаменту із захисту бджіл і безпечного запилення компанії Bayer Crop Science Крістіан Маус, передає НВ Бізнес.
Внесок запилювачів в світову економіку оцінюють від 235 до 577 млрд доларів на рік.
"За останні шість років популяція бджіл зросла на 85% переважно за рахунок країн Азії. У країнах ЄС і США їх кількість скорочується", - зазначив Маус.
"Головна причина втрат - азійська хвороба варроатоз, яку викликає кліщ варроа, що паразитує на бджолах. Серед інших ризиків - застосування пестицидів, зміна клімату та скорочення площ квітучих рослин", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що лише в минулому році у Німеччині зафіксовано понад 50 випадків загибелі бджіл через використання хімікатів.
У середньому в країнах ЄС втрати становлять 20−25% від загальної кількості бджіл, тоді як в Україні, згідно з інформацією від національного координатора міжнародного моніторингу втрат бджолиних колоній Марії Федоряк, - 10−19%.
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