Бджоли приносять у світову економіку до 500 мільярдів доларів

Бджоли впливають на вирощування яблук, мигдалю та овочів і запилюють 5-8% від загальної кількості сільськогосподарських рослин у світі.

Про це у рамках конференції Future of Farming Dialogue заявив керівник департаменту із захисту бджіл і безпечного запилення компанії Bayer Crop Science Крістіан Маус, передає НВ Бізнес.

Внесок запилювачів в світову економіку оцінюють від 235 до 577 млрд доларів на рік.

"За останні шість років популяція бджіл зросла на 85% переважно за рахунок країн Азії. У країнах ЄС і США їх кількість скорочується", - зазначив Маус.

"Головна причина втрат - азійська хвороба варроатоз, яку викликає кліщ варроа, що паразитує на бджолах. Серед інших ризиків - застосування пестицидів, зміна клімату та скорочення площ квітучих рослин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лише в минулому році у Німеччині зафіксовано понад 50 випадків загибелі бджіл через використання хімікатів.

У середньому в країнах ЄС втрати становлять 20−25% від загальної кількості бджіл, тоді як в Україні, згідно з інформацією від національного координатора міжнародного моніторингу втрат бджолиних колоній Марії Федоряк, - 10−19%.