Палладий подорожал до нового рекорда, цена на золото упала

Цена на палладий в понедельник поднялась до очередного рекорда на растущих опасениях, что рынок столкнется с дефицитом металла в условиях ужесточения стандартов выбросов для автомобильного сектора.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает "Интерфакс-Украина".

Палладий подорожал до 1701,93 доллара за унцию на спотовом рынке в Лондоне. С начала 2019 года стоимость драгметалла увеличилась на 33% - такая динамика является одной из лучших на рынке сырьевых товаров.

Палладий используется для производства каталитических нейтрализаторов, предназначенных для снижения количества вредных веществ в выхлопных газах, и ужесточение стандартов для автомобильного сектора в Китае способствует росту спроса на драгметалл.

Тем временем, европейский автомобильный сектор уходит от дизельных двигателей, предпочитая бензиновые, в которых обычно используются палладиевые катализаторы.

Эксперты отмечают, при этом, что поставки драгметалла на мировой рынок вряд ли существенно вырастут в 2019 году.

"Мы пока не видим, что может снять напряжение на рынке, поскольку спрос на палладий продолжает расти, а предложение остается ограниченным", - говорится в обзоре UBS.

Цена золота с поставкой в декабре в ходе торгов на Comex в Нью-Йорке в понедельник опустилась на 2,1% - до 1474,7 доллара за унцию, минимума за восемь недель. В сентябре золото подешевело на 3,6%.