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Паладій подорожчав до нового рекорду, ціна на золото впала

Вівторок, 1 жовтня 2019, 09:46

Ціна на паладій в понеділок зросла до чергового рекорду на зростаючих побоюваннях, що ринок зіткнеться з дефіцитом металу в умовах посилення стандартів викидів для автомобільного сектора.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Паладій подорожчав до 1701,93 долара за унцію на спотовому ринку в Лондоні. З початку 2019 року вартість дорогоцінного металу збільшилася на 33% - така динаміка є однією з кращих на ринку сировинних товарів.

Паладій використовується для виробництва каталітичних нейтралізаторів, призначених для зниження кількості шкідливих речовин у вихлопних газах, і жорсткість стандартів для автомобільного сектора в Китаї сприяє зростанню попиту на дорогоцінний метал.

Тим часом, європейський автомобільний сектор йде від дизельних двигунів, вважаючи за краще бензинові, в яких зазвичай використовуються паладієві каталізатори.

Експерти відзначають, при цьому, що поставки дорогоцінного металу на світовий ринок навряд чи суттєво зростуть в 2019 році.

"Ми поки не бачимо, що може зняти напругу на ринку, оскільки попит на паладій продовжує зростати, а пропозиція залишається обмеженою", - йдеться в огляді UBS.

Ціна на золото з постачанням в грудні в ході торгів на Comex в Нью-Йорку в понеділок опустилася на 2,1% - до 1474,7 долара за унцію, мінімуму за вісім тижнів. У вересні золото подешевшало на 3,6%.

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