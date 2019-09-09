НБУ отменил лимит на репатриацию средств от продажи ценных бумаг

НБУ

Национальный банк отменил ежемесячный лимит в сумме 5 миллионов евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав и средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц и выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.

Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Также центробанк расширил перечень операций, которые разрешается осуществлять по счетам нерезидентов. В частности, на текущие счета физических лиц-нерезидентов центробанк разрешил зачисление средств в гривнях, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов по объектам прав собственности в Украине, которые не связаны с их отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала.

"Указанные ослабления вместе с ранее отмененным ограничением на репатриацию дивидендов дают возможность нерезидентам гибче распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне. Упрощение процедуры возвращения иностранных инвестиций также будет способствовать их дальнейшему притоку в Украину" - говорится в сообщении.

Более того, во избежание разночтений Нацбанк уточнил, что действующий e-лимит в размере 2 млн евро в год для инвестиций юридических лиц-резидентов за границу распространяется также на приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов и облигаций внешнего госзайма Украины.

Очередные валютные ослабление утверждены постановлением правления НБУ №113 от 9 сентября 2019 года "Об утверждении изменений к Положению о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте", которые вступают в силу 10 сентября 2019 года.

Напомним, что 10 июля НБУ отменил все ограничения на репатриацию дивидендов в рамках реализации "дорожной карты" валютной либерализации.

Экономическая правда