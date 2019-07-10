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Нацбанк отменил лимит на репатриацию дивидендов

Среда, 10 июля 2019, 15:54

НБУ отменил все ограничения на репатриацию дивидендов в рамках реализации "дорожной карты" валютной либерализации.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"С 10 июля бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 миллионов евро в месяц для одного юридического лица", - говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что очередное валютное послабление не возымеет негативных последствий для макрофинансовой стабильности.

Отмечается, что в первом полугодии 2019 года бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму 1,27 млрд долларов, из которых 1,07 млрд долларов - за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним:

В мае НБУ повысил лимит на выведение дивидендов из Украины с 7 до 12 миллионов евро в месяц.

Национальный банк отменил требование обязательной продажи бизнесом валютных поступлений на межбанковском валютном рынке.

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Экономическая правда

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