Нацбанк отменил лимит на репатриацию дивидендов

НБУ отменил все ограничения на репатриацию дивидендов в рамках реализации "дорожной карты" валютной либерализации.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

"С 10 июля бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 миллионов евро в месяц для одного юридического лица", - говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что очередное валютное послабление не возымеет негативных последствий для макрофинансовой стабильности.

Отмечается, что в первом полугодии 2019 года бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму 1,27 млрд долларов, из которых 1,07 млрд долларов - за счет купленной валюты. Такие объемы перечисления и покупки валюты на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Напомним:

В мае НБУ повысил лимит на выведение дивидендов из Украины с 7 до 12 миллионов евро в месяц.

Национальный банк отменил требование обязательной продажи бизнесом валютных поступлений на межбанковском валютном рынке.