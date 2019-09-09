Через ProZorro в столице продали дом на Грушевского за 40 миллионов - КГГА

По результатам проведенного электронного аукциона в "Прозорро.Продажи" цена нежилого дома на улице Михаила Грушевского, 3 в столице выросло более чем в 50 раз и составила 39,6 миллиона гривень с НДС.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"4 сентября по результатам электронного аукциона в "Прозорро.Продажи" был заключен договор купли-продажи нежилого здания общей площадью 239,70 кв. м, расположенного на ул. Грушевского Михаила, 3. Цена в ходе торгов выросла до 165 тысяч гривень за квадратный метр", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в КГГА, это наиболее успешная продажа нежилого объекта на "Прозорро.Продажи".

Также в пресс-службе напомнили, что Департамент коммунальной собственности осуществляет "жесткий отбор" предложенных районами объектов, которые могут потенциально подлежать приватизации.

"Это всегда непрофильные объекты, которые город не использует и не найдут потенциально использовать в будущем для своих нужд. Впоследствии сформирован перечень изучает и согласовывает профильная комиссия, после чего объекты голосуются депутатами Киевсовета на сессии, что обеспечивает абсолютную открытость и тщательное изучение каждого объекта", - отметили в мэрии.

Также в КГГА напомнили, что сегодня Киев среди городов, которые активно используют электронную систему в проведении малой приватизации. "Ведь это создает активную конкурентную среду и минимизирует вмешательство властных структур", - пояснили в пресс-службе.

Отмечается также, что с начала 2019 года заключено 8 договоров купли-продажи объектов приватизации на электронных аукционах в "Прозорро.Продажи".

"Мы никуда не спешим и стараемся каждый актив как можно эффективнее для города продать. Есть хорошие показатели по всем объектам. Так, к примеру, на июльских торгах за 4 объекта коммунальной собственности боролись 100 участников. А цены растут от начальных ставок также в десятки раз", - резюмировали в КГГА.

Напомним:

ProZorro.Продажи в 2018 году стало лучшим антикоррупционным стартапом в мире.

Прогнозировалось, что в 2019-м "Прозорро.Продажи" должен превратиться в настоящую институциональную супермашину, которая способна найти покупателя даже для самого сложного лота.

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Экономическая правда