Через ProZorro в столиці продали будинок на Грушевського за 40 мільйонів - КМДА

За результатами проведеного електронного аукціону в "Прозорро.Продажі" ціна нежилого будинку на вулиці Михайла Грушевського, 3 у столиці зросла у понад 50 разів і становила 39,6 мільйона гривень із ПДВ.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"4 вересня за результатами електронного аукціону в ЕТС "Прозорро.Продажі" було укладено договір купівлі-продажу нежилого будинку загальною площею 239,70 кв. м, розташованого на вул. Грушевського Михайла, 3. Ціна під час торгів зросла до 165 тисяч гривень за квадратний метр", - зазначається у повідомленні.

Як підкреслили у КМДА, це найбільш успішний продаж нежитлового об’єкта на "Прозорро.Продажі".

Також у прес-службі нагадали, що Департамент комунальної власності здійснює "жорсткий відбір" запропонованих районами об’єктів, які можуть потенційно підлягати приватизації.

"Це завжди непрофільні об’єкти, які місто не використовує та не буде потенційно використовувати в майбутньому для своїх потреб. Згодом сформований перелік вивчає та погоджує профільна комісія, після чого об’єкти голосуються депутатами Київради на сесії, що забезпечує абсолютну відкритість та ретельне вивчення кожного об’єкта", – зазначили у мерії.

Також у КМДА нагадали, що сьогодні Київ серед міст, які найактивніше використовують електронну систему в проведенні малої приватизації. "Адже це створює активне конкурентне середовище та мінімізує втручання владних структур", - пояснили у прес-службі.

Зазначається також, що від початку 2019 року укладено 8 договорів купівлі-продажу об’єктів приватизації на електронних аукціонах в "Прозорро.Продажі".

"Ми нікуди не поспішаємо і намагаємось кожен актив якомога ефективніше для міста продати. Маємо хороші показники по всім об’єктам. Так, до прикладу, на липневих торгах за 4 об’єкти комунальної власності боролися 100 учасників. А ціни збільшуються від початкових ставок також у десятки разів", – резюмували у КМДА.

Нагадаємо:

ProZorro.Продажі у 2018 році стало найкращим антикорупційним стартапом в світі.

Прогнозувалось, що в 2019-му "Прозорро.Продажі" має перетворитися на справжню інституційну супермашину, яка здатна знайти покупця навіть для найскладнішого лоту.

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