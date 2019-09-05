В интернет слили данные 420 миллионов пользователей Facebook

В свободном доступе в интернете были выложены данные более 419 миллионов пользователей Facebook.

Об этом сообщило издание Techcrunch со ссылкой на эксперта по безопасности Саньяма Джейна, который обнаружил утечку.

По данным издания, в базе данных на незащищенном сервере (доступ к нему мог получить любой желающий) хранились уникальные Facebook ID пользователей социальной сети, а также привязанные к ним телефонные номера.

Кроме того, некоторые записи содержали имя пользователя, его пол и страну проживания.

В базе данных хранились 133 млн записей о пользователях Facebook в США, 18 млн – в Великобритании, еще 50 млн – во Вьетнаме.

После того как издание обратилось к хостинг-провайдеру, база была снята с публикации.

Представитель Facebook Джей Нанкэрроу заявил, что информация, содержавшаяся в базе, устарела. "База данных была удалена, и мы не располагаем свидетельствами о том, что аккаунты в Facebook были взломаны", – подчеркнул он.