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В інтернет злили дані 420 мільйонів користувачів Facebook

Четвер, 5 вересня 2019, 11:15
 

У вільному доступі в інтернеті були викладені дані понад 419 мільйонів користувачів Facebook.

Про це повідомило видання Techcrunch з посиланням на експерта з безпеки Cаньяма Джейна, який виявив витік.

За даними видання, в базі даних на незахищеному сервері (доступ до нього міг отримати будь-який бажаючий) зберігалися унікальні Facebook ID користувачів соціальної мережі, а також прив'язані до них телефонні номери.

Крім того, деякі записи містили ім'я користувача, його стать і країну проживання.

У базі даних зберігалися 133 млн записів про користувачів Facebook в США, 18 млн - у Великобританії, ще 50 млн - у В'єтнамі.

Після того як видання звернулося до хостинг-провайдеру, база була знята з публікації.

Представник Facebook Джей Нанкерроу заявив, що інформація, яка містилася в базі, застаріла.

"База даних була видалена, і ми не маємо в своєму розпорядженні свідоцтва того, що акаунти в Facebook були зламані", - підкреслив він.

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