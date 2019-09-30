Новости 30 сентября: игорный бизнес, ликвидация госпредприятий, аренда земли

Об игорном бинесе. Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

О ликвидации госпредприятий. Кабинет министров в течение 5 лет планирует приватизировать сотни госпредприятий и ликвидировать более тысячи.

Об аренде земли. Запуск рынка земли с 1 октября 2020 года приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 гривен в 2018 году до 4000 гривен в 2024.

О монетах 1,2 и 5 копеек. С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из обращения.

Об Укрзализнице. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что "Укрзализныця" находится в крайне тяжелом состоянии и в ближайшее время правительство планирует дать оценку работе менеджмента компании.

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