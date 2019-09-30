Стоимость аренды гектара земли вырастет в два раза после введения рынка - программа правительства

Запуск рынка земли с 1 октября 2020 года приведет к увеличению стоимости аренды за 1 гектар в среднем по стране с 1700 гривен в 2018 году до 4000 гривен в 2024.

Об этом говорится в программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

"Мы отменим мораторий на оборот земель сельскохозяйственного назначения. Как результат, эффективность и продуктивность использования сельскохозяйственных земель будет расти до 6% в год за счет повышения уровня экономической конкуренции.

Земельный рынок заработает с 1 октября 2020 года, что, в частности, приведет к увеличению стоимости аренды за 1 га в среднем по стране с 1700 грн в 2018 году до 4000 грн в 2024 году", - говорится в документе.

Отмечается, что Кабмин планирует провести дерегуляцию по вопросам землеустройства, выровнять налоги на землю, ввести предохранители против земельного рейдерства и ввести современную инфраструктуру пространственных данных.

В правительстве обещают, что 100% сведений о земельных участках будут внесены в Государственный земельный кадастр до конца 2020 года.

"Мы предоставим государственную финансовую поддержку фермерам на покупку земли сельскохозяйственного назначения и развитие своего бизнеса. При покупке менее 500 га земли фермеры смогут получить дешевый кредитный ресурс по ставке, не превышающей уровня инфляции", - говорится в программе.

Напомним:

Кабинет министров утвердил законопроект о рынке земли и передал его на рассмотрение в парламент.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет

Экономическая правда