Кабмин хочет ликвидировать более тысячи госпредприятий
Кабинет министров в течение 5 лет планирует приватизировать сотни госпредприятий и ликвидировать более тысячи.
Об этом говорится в программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.
"Мы будем способствовать развитию частного сектора, который более производительный и эффективный, чем государственный. Для этого мы проведем приватизацию, которая позволит передать сотни субъектов хозяйствования государственного сектора эффективным собственникам, которые создадут новые рабочие места и ликвидируют коррупцию.
Это позволит министерствам сосредоточиться на формировании политики, а не на управлении собственностью. Более тысячи неэффективных предприятий будут ликвидированы - государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку неэффективных убыточных предприятий", - говорится в документе.
Для управления стратегическими госпредприятиями планируют создать Фонд национального благосостояния.
"Мы разработаем политики собственности с четким определением цели государственного владения и ключевых показателей эффективности деятельности для всех государственных предприятий.
Мы корпоратизирует все государственные предприятия, осуществляющие коммерческую деятельность, путем преобразования их в акционерные общества", - говорится в программе.
Кабмин также планирует привлечь инвесторов в государственные банки, чтобы уменьшить долю государства в банковском секторе до уровня 20%. Сейчас она превышает 50%.
Напомним:
В проекте бюджета-2020 доходы от приватизации прогнозируются на уровне 5 млрд грн.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua