Кабмин хочет ликвидировать более тысячи госпредприятий

Кабинет министров в течение 5 лет планирует приватизировать сотни госпредприятий и ликвидировать более тысячи.

Об этом говорится в программе действий правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

"Мы будем способствовать развитию частного сектора, который более производительный и эффективный, чем государственный. Для этого мы проведем приватизацию, которая позволит передать сотни субъектов хозяйствования государственного сектора эффективным собственникам, которые создадут новые рабочие места и ликвидируют коррупцию.

Это позволит министерствам сосредоточиться на формировании политики, а не на управлении собственностью. Более тысячи неэффективных предприятий будут ликвидированы - государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку неэффективных убыточных предприятий", - говорится в документе.

Для управления стратегическими госпредприятиями планируют создать Фонд национального благосостояния.

"Мы разработаем политики собственности с четким определением цели государственного владения и ключевых показателей эффективности деятельности для всех государственных предприятий.

Мы корпоратизирует все государственные предприятия, осуществляющие коммерческую деятельность, путем преобразования их в акционерные общества", - говорится в программе.

Кабмин также планирует привлечь инвесторов в государственные банки, чтобы уменьшить долю государства в банковском секторе до уровня 20%. Сейчас она превышает 50%.

Напомним:

В проекте бюджета-2020 доходы от приватизации прогнозируются на уровне 5 млрд грн.

Экономическая правда