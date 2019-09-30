"Игровые залы должны исчезнуть с улицы": Кабмин определился с законопроектом

Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

Об этом во время брифинга в понедельник сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство разработало по поручению президента соответствующий законопроект и в воскресенье мы его проголосовали, в ближайшие дни он будет внесен в парламент", - сказал Гончарук.

"Вы знаете, что происходит: выходите на улицу, видите эти игровые автоматы, рядом ломбарды. Я не думаю, что нужно объяснять, что это за беда. Огромное количество людей от этого страдает, и мы хотим защитить людей, которые являются зависимыми", - заявил премьер.

По его словам, правительство ставит перед собой задачу, чтобы это явление в Украине исчезло.

"Потому что у людей потом депрессия, самоубийства, разрушаются семьи, люди теряют деньги. Это десятки тысяч поломанных человеческих жизней и мы хотим, чтобы эта история в Украине прекратилась. В цивилизованных странах такого нет и у нас не будет", - сообщил глава правительства.

При этом он подчеркнул, что это не означает, что такого вида бизнеса вообще не должно быть.

"Он должен быть цивилизованным, в законопроекте подробно прописано, как мы предлагаем это урегулировать, отдельно регулируется вопрос лотерей. Но главная цель - убрать игровые автоматы с улиц, для уменьшения этого бедствия, они нам создают", - добавил Гончарук.

Напомним:

В воскресенье правительство одобрило проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине.

Он предусматривает, что азартные игры будут проводиться исключительно на территории отелей, на игровом оборудовании с использованием программного обеспечения, которое соответствует международным стандартам.

15 мая 2009 года Верховная Рада приняла закон о запрете игорного бизнеса на территории населенных пунктов Украины.

В декабре 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что милиция в течение десяти дней ликвидирует все подпольные игорные заведения в Украине, однако по состоянию на август 2019 года так этого и не сделал.

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Экономическая правда