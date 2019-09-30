Новини 30 вересня: гральний бізнес, ліквідація держпідприємств, оренда землі

Про гральний бізнес. Кабінет міністрів розробив і схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.

Про ліквідацію держпідприємств. Кабінет міністрів протягом 5 років планує приватизувати сотні держпідприємств та ліквідувати більше тисячі.

Про оренду землі. Запуск ринку землі з 1 жовтня 2020 року призведе до збільшення вартості оренди за 1 гектар у середньому по країні з 1700 гривень у 2018 році до 4000 гривень у 2024.

Про монети 1, 2, 5 копійок. Від 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з обігу.

Про Укрзалізницю. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "Укрзалізниця" перебуває у вкрай важкому стані і найближчим часом уряд планує дати оцінку менеджменту компанії.

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