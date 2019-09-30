Все разделы
Укр / Рус

С 1 октября монетами 1, 2 и 5 копеек нельзя будет рассчитываться

Понедельник, 30 сентября 2019, 16:15

С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из обращения.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В то же время в Нацбанке сообщают, что граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты в течение следующих трех лет:

  • до 30 сентября 2020 включительно - во всех отделениях украинских банков;
  • до 30 сентября 2022 включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Кроме того, со временем начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек, который Нацбанк уже прекратил чеканить.

В Нацбанке заявляют, что такие изменения уменьшат расходы государства на наличный оборот и облегчат наличные расчеты.

Напомним:

Этому шагу предшествовало введение правил округления расчетов наличными, и введение новых оборотных монет номиналом 1 и 2 гривны.

С 25 сентября НБУ распространил на банки право округлять суммы кассовых операций.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

деньги

powered by lun.ua
Материалы по теме
В НБУ рассказали, сколько денег перечислили заробитчане с начала года 25 сентября 2019, 20:20
НБУ напечатает 5 миллионов банкнот номиналом 1000 гривень 19 сентября 2019, 12:55
ЕЦБ возобновит вливание денег в экономику 12 сентября 2019, 19:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!