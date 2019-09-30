С 1 октября монетами 1, 2 и 5 копеек нельзя будет рассчитываться

С 1 октября монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек не будут принимать при расчетах наличными за товары и услуги, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из обращения.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

В то же время в Нацбанке сообщают, что граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты в течение следующих трех лет:

до 30 сентября 2020 включительно - во всех отделениях украинских банков;

до 30 сентября 2022 включительно - в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Кроме того, со временем начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек, который Нацбанк уже прекратил чеканить.

В Нацбанке заявляют, что такие изменения уменьшат расходы государства на наличный оборот и облегчат наличные расчеты.

Напомним:

Этому шагу предшествовало введение правил округления расчетов наличными, и введение новых оборотных монет номиналом 1 и 2 гривны.

С 25 сентября НБУ распространил на банки право округлять суммы кассовых операций.

Экономическая правда