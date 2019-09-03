Все разделы
Укр / Рус

Торговым представителем Украины станет известный юрист-международник

Вторник, 3 сентября 2019, 10:00

Приглашение пойти в правительство заместителем министра экономики и торговым представителем получил бывший заместитель директора МФ "Возрождение" Тарас Качка.

Такую информацию, как сообщает "Европейская правда", в Facebook подтвердил исполнительный директор Международного центра "Возрождение" Александр Сушко.

"Должны объявить, что один из самых ярких наших коллег по команде, бывший заместитель директора МФ "Возрождение" и нынешний стратегический советник, известный юрист-международник, а в прошлом - один из ключевых переговорщиков украинской стороны относительно Соглашения об ассоциации с ЕС Тарас Качка получил приглашение пойти в правительство - заместителем министра экономики и торговым представителем" – написал Сушко.

"Это - его тема, в которой он стал одним из лучших профессионалов в стране задолго до присоединения к команде Фонда", - добавил он.

Напомним:

2 сентября стало известно, что торговым представителем Украины - заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства может стать Тарас Качка.

Как сообщалось, на сайте НАЗК появилась декларация Качки с примечанием "Декларация кандидата на должность: "Заместитель министра - Торговый представитель".

Качка является советником по стратегическим вопросам международного фонда "Возрождение", также он является советником в Министерстве иностранных дел. В 2014-2015 годах был вице-президентом и в. о. президента Американской торговой палаты в Украине.

В 2007-2011 годах он был участником переговорной команды Украины по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Европейская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

власть экономика

powered by lun.ua
Материалы по теме
Стало известно, кто станет заместителем министра экономики 2 сентября 2019, 13:06
Столичный кинотеатр "Братислава" отремонтируют за 100 миллионов 30 августа 2019, 21:01
Владельцам "евроблях" предлагают дать еще 90 дней на растаможку авто 30 августа 2019, 19:12
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!