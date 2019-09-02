Стало известно, кто может стать торговым представителем Украины

Торговым представителем Украины - заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства может стать Тарас Качка.

Об этом свидетельствуют данные декларации Качки за 2018 год, опубликованной в Едином госреестре деклараций.

В декларации местом работы Качки указано Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в должности заместителя министра - торгового представителя.

Тарас Качка - стратегический советник и эксперт МФ "Возрождение", был советником министра иностранных дел Украины. В 2014-2015 годах был вице-президентом и и.о. президента Американской торговой палаты в Украине.

Работал менеджером по вопросам регуляторной политики в международных корпорациях, а также в Министерстве аграрной политики и продовольствия и Минюсте.

Напомним:

Первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова станет представитель партии "Голос" Павел Кухта.

Аграрным направлением в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства будет заниматься Тарас Высоцкий.

Экономическая правда