Принятые "строительные" законопроекты требуют существенных изменений — юрист

Принятые законопроекты, регулирующие строительную отрасль, требуют существенных изменений и дополнений.

Об этом на заседании комитета по праву "Украинского клуба недвижимости" сообщил партнер юридической компании KPD Consulting Владислав Кисиль.

По его мнению, законопроект №1081, внедряющий Единую государственную электронную систему в сфере строительства, не решает главных вопросов архитектурно-строительного контроля и надзора.

"В предложенном документе фактически речь идет лишь о создании предпосылок к внедрению системы цифровизации: создании кабинета застройщика, автоматической привязки ко всем существующим реестрам и т.д.", - рассказал Кисиль.

"Однако в законопроекте никак не решаются на более существенный шаг - реформу системы архитектурно-строительного контроля и надзора. Речь идет лишь о том, что в электронной системе будут введены функции нынешней Государственной архитектурно-строительной инспекции", - сказал он.

Эксперт напомнил, что именно деятельность ГАСИ более 80% застройщиков считают главным источником коррупции в сфере строительства и без изменения принципов и функционала этого органа трудно говорить о той эффективности работы будущей электронной системы, которой ожидает рынок.

Кисиль также обратил внимание на законопроекте №1052, который вводит параметрический, распорядительный и целевой методы применения строительных норм.

Эксперт считает, что в законопроекте размыты четкие определения и различия параметрического и целевого методов, фактически дублируя друг друга.

Впрочем, главным является отсутствие решения документом наиболее болезненного вопроса конкуренции между старыми и новыми Государственными строительными нормами и правилами их применения в текущих проектах строительства.

"Законопроект фактически устанавливает приоритетный переход к параметрическому методу применения строительных норм, главное преимущество которого заключается в более гибких возможностях достижения конечной цели, например, применении норм инклюзивности. Однако в этом документе необходимо четко закрепить правила конкуренции между нормами старого и нового ГСН. Ведь пока на уровне закона обходится важнейший вопрос, до какого момента заказчик должен корректировать свой проект, "подстраивая" его под нормы. И вполне вероятно, что проекты, строительство которых началось еще до принятия новых ГСН, будет слишком сложно ввести в эксплуатацию", - подчеркнул Кисиль.

Эксперты также согласились, что будущий ориентир нормирования должен исходить из постепенного, но неуклонного перехода к применению Еврокодов.

Относительно принятого во 2-м чтении законопроекта №1059, которым с 2021 года отменяются паевые взносы при строительстве, то позиция экспертов Комитета по праву "Украинского клуба недвижимости" заключается в том, что закон призван значительно улучшить не только инвестиционную привлекательность строительной сферы, но и убирает одно из коррупционных звеньев, существенно влияющих на строительство в Украине.

"Отмена этого "квазиналога" создает привлекательный микроклимат для инвестирования в строительную отрасль", - подытожил Кисиль.

экономическая правда