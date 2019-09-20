Нардепи скасували пайовий внесок для будівництва

Верховна Рада прийняла закон про стимулювання інвестиційної діяльності, що передбачає, зокрема, скасування обов'язкового пайового внеску при будівництві об'єктів з 2021 року.

Законопроект №1059 у другому читанні та в цілому підтримали 272 народних депутата.

Документом пропонується скасувати обов'язкову сплату 4% пайового внеску в розвиток інфраструктури населеного пункту від вартості житлового будівництва і 10% - від вартість нежитлового будівництва.

З 2020 по 2021 роки буде діяти перехідний період з фіксованою ставкою 4% для нежитлових будівель та споруд, 2% для житлових будинків і 0% - для промислових і соціально значущих об'єктів.

Також одним з положень цього законопроекту пропонується дозволити передавати в заставу земельні ділянки приватної власності без грошової експертної оцінки.

При підготовці документа до другого читання була схвалена правка, що виключає державні та комунальні земельні ділянки з числа об'єктів, які можуть бути передані в довірчу власність.

Документом передбачено також, що довірчий власник не має права вчиняти дії з розділення, об'єднання земельних ділянок, змінювати цільове призначення ділянок.

Рекомендуємо почитати: Перший тиждень нової Ради: які ініціативи висувають "слуги народу"

Економічна правда