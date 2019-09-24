Иностранцы обрабатывают в Украине лишь 5% земли — Милованов

Более тысячи иностранных компаний, которые работают в Украине, обрабатывают 4-5% отечественных угодий.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире "Свободы слова" на ICTV, сообщает "Укринформ".

"Сегодня уже есть около тысячи, тысяча триста компаний, о которых мы знаем, что в них кредиторы или владельцы - иностранцы. Они сегодня обрабатывают 4-5% земли. Мы что с ними будем делать? Мы их будем выгонять?" - спросил Милованов.

Он подчеркнул, что эти предприятия принесли в страну инвестиции и создали рабочие места.

"Мы их выгоним? Это неправильно. Наши оппоненты предлагают: давайте им позволим, а другим не позволим. Это дискриминация!" - возмутился министр.

По мнению Милованова, такой вариант все равно не сработает: "Тот, кто раньше прибежал и, возможно, где-то в серой схеме был задействован (а возможно, и не в серой) - но это все равно не сработает, потому что они тогда будут посредниками, они себе будут покупать землю, чтобы продать другим".

Напоминаем:

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

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