Іноземці обробляють в Україні лише 5% землі — Милованов

Більше тисячі іноземних компаній, які працюють в Україні, обробляють 4-5% вітчизняних угідь.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі "Свободи слова" на ICTV, повідомляє "Укрінформ".

"Сьогодні вже є близько тисячі, тисяча триста компаній, про які ми знаємо, що в них кредитори чи власники - іноземці. Вони сьогодні обробляють 4-5% землі. Ми що з ними будем робити? Ми їх будемо виганяти?" - запитав Милованов.

Він наголосив, що ці підприємства принесли в країну інвестиції та створили робочі місця.

"Ми їх виженемо? Це неправильно. Наші опоненти пропонують: давайте їм дозволимо, а іншим не дозволимо. Це дискримінація!" - обурився міністр.

На думку Милованова, такий варіант усе одно не спрацює: "Той, хто раніше прибіг і, можливо, десь у сірій схемі був задіяний (а можливо, і не в сірій) - але це все одно не спрацює, тому що вони тоді будуть посередниками, вони собі будуть купувати землю, щоб продати іншим".

Нагадуємо:

Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Відповідно до законопроекту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

Законопроектом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни.

Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

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