Новости 19 сентября: переговоры по транзиту газа, новый глава Фонда госимущества, иск против НБУ

О переговорах по транзиту газа. Российская сторона подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите своего газа в Европу через газотранспортную систему Украины в соответствии с европейскими правилами.

О Фонде госимущества. Верховная Рада поддержала кандидатуру Дмитрия Сениченко на должность главы Фонда государственного имущества.

Об иске против НБУ. Экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер подал иск на Нацбанк - он требует признать противоправным и отменить решение Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка.

О рынке земли. Правительство планирует запустить рынок земли с 1 октября 2020 года. Купить землю сельскохозяйственного назначения сможет только резидент Украины.

О законе о ProZorro. Верховная Рада приняла новую редакцию закона о публичных закупках.

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Как устроен цветочный бизнес. Репортаж с крупнейшего предприятия в Украине

200 тысяч срезанных роз в день. Для этого нужны 22,3 гектара земли, 750 работников и не менее 20 градусов тепла зимой. ЭП побывала на крупнейшем в Европе предприятии по выращиванию цветов, которое находится под Киевом, чтобы узнать как устроен "цветочный бизнес" в Украине. (укр)

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