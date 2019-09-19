Рада утвердила нового главу Фонда госимущества

Верховная Рада поддержала кандидатуру Дмитрия Сениченко на должность главы Фонда государственного имущества.

За соответствующее решение проголосовали 238 народных депутатов.

Сениченко, выступая перед народными депутатами, отметил, что на должности планирует обеспечить эффективное управление государственным имуществом и обеспечить приватизацию определенных для этого объектов.

Дмитрий Сенниченко - украинский экономист, работал в Национальном банке, и на службе у премьер-министра (в 2000 году).

Также был руководителем Немецкого общества международного сотрудничества, находился на должностях члена наблюдательных советов Prozorro.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщал, что правительство назначит новое руководство Фонда государственного имущества, которое должно пересмотреть перечень объектов для приватизации.

Перед этим Фонд государственного имущества возглавлял Виталий Трубаров. За время, в течение которого он возглавлял ФГИУ, в Украине не продали ни одного лота большой приватизации, которые утвердило правительство еще в 2018 году.

Сам Трубаров объяснял это судебной волокитой, связанной с процедурой продажи крупных государственных предприятий. В частности через суды заблокировали процесс назначения инвестиционных советников, которые в соответствии с законодательством, должны готовить госкомпании к продаже.

Экономическая правда