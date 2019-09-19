Закон о ProZorro полностью перепишут

Верховная Рада приняла новую редакцию закона о публичных закупках.

За законопроект №1076 проголосовали 292 народных депутатов.

Как сообщает пресс-служба ProZorro, новая редакция содержит ряд нововведений - повышение эффективности закупок, введение ответственности за нарушение законодательства в сфере закупок, усовершенствование механизма обжалования, гармонизация с международными стандартами.

"Новая редакция закона снижает порог для обязательного проведения закупок через Prozorro с 200 до 50 тысяч гривен. Это значит, что более четверти миллиона процедур в год теперь будут происходить в системе и иметь этап аукциона. Благодаря этому дополнительная экономия может составлять до 9 млрд грн в год", - говорится в сообщении.

Бизнес, который победил в тендере, будет иметь 24 часа на исправление незначительных ошибок в тендерном предложении.

"Это позволит предпринимателям не потерять тендер, а госзаказчикам - сохранить наиболее экономически выгодное предложение", - сообщили в компании.

Среди изменений - возвращение платы в случае удовлетворения жалобы поставщика, оплата жалобы через систему, механизмы антитроллинга. Так, для противодействия троллинга и блокирования тендера к рассмотрению будут приниматься только проплаченные жалобы, а отозвать их будет невозможно.

Бизнес также будет иметь возможность обжаловать отмену процедуры и отклонения всех предложений. Отменять процедуру при обжаловании запрещено. За невыполнение решения АМКУ предусмотрена ответственность руководителя заказчика и штраф в 85 тыс. грн.

В новой редакции закона усилена ответственность за нарушение законодательства для недобросовестных заказчиков. Также в законопроекте появляется новая норма, в которой ответственность за нарушение законодательства в сфере публичных закупок будет распространяться и на руководителя заказчика.

Нововведения вступают в силу через полгода после опубликования.

По мнению учредителя группы компаний "Текстиль-Контакт" и члена Совета директоров Союза украинских предпринимателей Александра Соколовского, основным отрицательным моментом нового закона является введение дополнительного основания для отклонения предложения участника, нарушившего договор с этим же заказчиком.

"При таком высоком уровне существующих коррупционных рисков, которые мы повсеместно наблюдаем, я не верю, что в предложенной законопроектом формулировке польза от такого нововведения будет больше вреда", — заявил Соколовский.

Он также указывает на недостаток закона в виде исключения из понятия "связанности лиц" членов тендерного комитета заказчика.

"Также непонятно, каким образом заказчики будут подходить к вопросу принятия аргументов по подтверждению аномально низкой цены (нового ранее не существовавшего понятия), каким способом будут подаваться подтверждающие документы, как будет защищена конфиденциальность, например, его технологий, влияющих на возможность предложить более низкую цену, по сравнению с другими участниками", — уверен он.

Соколовский навел пример условий, которые систематически признавались коллегией АМКУ дискриминационными.

"Это, например, требование предоставить аналогичные договора исключительно за определенный год; иметь материально-техническую базу (склад) в конкретной области; осуществлять доставку продукции исключительно арендованным или собственным транспортом, без использования служб доставки", - говорится в колонке.

Экономическая правда