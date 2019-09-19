Нацбанк утвердил членов набоветов трех госбанков

Нацбанк согласовал еще ряд членов наблюдательных советов государственных банков по результатам тестирований и собеседований.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В течение последней недели согласовали:

В АО "Приватбанк":

Шарон Иски (глава наблюдательного совета),

Эран Кляйн (независимый директор),

Надир Шейх (независимый директор),

Себастиан Шьонайх-Каролат (независимый директор),

Ольга Томаш (независимый директор),

Роман Сульжик (независимый директор),

Юлия Мецгер (представитель государства по квоте президента).

Кандидатуры членов совета - представителей государства Артема Шевалева и Сергея Алексеенко согласовали ранее, они занимают свои должности непрерывно.

Отмечается, что все девять членов наблюдательного совета Приватбанка прошли согласования Национальным банком, и он уже полностью сформирован.

В АО "Укрэксимбанк":

Стивен Фишер (независимый директор),

Доминик Меню (независимый директор),

Сергей Коновец (независимый директор),

Димитри Чичло (независимый директор).

Ранее НБУ согласовал Викторию Страховую (представитель государства по квоте президента) и Юрия Буца (представителя государства от Кабинета Министров) как членов наблюдательного совета банка и отказал в согласовании кандидатуры независимого директора, главы наблюдательного совета Укрэксимбанка Торстена Пауля.

Кандидатуры членов наблюдательного совета Укрэксимбанка Аллы Шульги (представителя государства по квоте Верховной Рады) и Оляны Гордиенко (независимого директора) еще находятся на рассмотрении.

"Наблюдательный совет Укрэксимбанка также почти полностью сформирован - согласование ожидают 2 из 9 членов, кандидатуры которых сегодня находятся на рассмотрении в Нацбанке. Кроме того, НБУ ожидает замены кандидатуры члена наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" вместо господина Торстена Пауля, которому было отказано в согласовании", - говорится в сообщении.

В АО "Ощадбанк":

Байба Апин (независимый директор),

Питер Бриггс (независимый директор),

Михаэль Вайнштейн (независимый директор),

Юрий Храмов (представитель государства по квоте президента).

Напомним:

Экс-глава представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер подал иск на Нацбанк - он требует признать противоправным и отменить решение Комитета НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, которым ему было отказано в согласовании на должность главы наблюдательного совета Ощадбанка.

Ранее Аджунер заявлял, что члены наблюдательного совета Ощадбанка, кандидатуры которых отклонил Нацбанк, планируют отстаивать свою репутацию в суде.

Кабмин утвердил наблюдательные советы "Ощадбанка", "Приватбанка" и "Укрэксимбанка" 22 мая 2019 года за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.

Независимыми членами наблюдательного совета "Ощадбанка" были назначены Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, представителями государства - Даниэль Билак (от Кабмина) и Дмитрий Власов (от Верховной Рады).

В июле членом набсовета Ощадбанка по квоте президента стал Юрий Храмов.

В августе Нацбанк по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета Ощадбанка.

Читайте подробнее в статье: НБУ и Ощадбанк в клинче. Почему Нацбанк забраковал набсовет банка

Экономическая правда