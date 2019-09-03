Члены набсовета Ощадбанка планируют подать в суд на НБУ

Члены наблюдательного совета Ощадбанка, кандидатуры которых отклонил Нацбанк, планируют отстаивать свою репутацию в суде.

Об этом в комментарии ЭП заявил член наблюдательного совета Сбербанка Шевки Аджунер.

"Члены наблюдательного совета Ощадбанка - это высококвалифицированные профессионалы с многолетним опытом работы, который безусловно свидетельствует об их компетенции и отличной репутации на отечественной и международной арене. Мы твердо убеждены, что решение НБУ было предвзятым и необоснованным и не соответствовало установленным процедурам и нормам.

Таким образом, оно не соответствует процедурным и правовым требованиям надлежащего государственного управления", - сказал он.

По его словам, "об этом свидетельствует и полное отсутствие прозрачности этого ошибочного решения, в котором единственным обоснованием указано "негативные результаты собеседования .

"Трудно представить себе большую бесконтрольность и превосходство. Поэтому мы это решение проверим на предмет законности в украинских судах. Мы уверены, что оно не выдержит такой проверки и будет отменено", - добавил Шевки Аджунер.

Читайте подробнее в статье: НБУ и Ощадбанк в клинче. Почему Нацбанк забраковал набсовет банка

Напомним:

Кабмин утвердил наблюдательные советы "Ощадбанка", "Приватбанка" и "Укрэксимбанка" 22 мая 2019 года за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.

Независимыми членами наблюдательного совета "Ощадбанка" были назначены Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, представителями государства - Даниэль Билак (от Кабмина) и Дмитрий Власов (от Верховной Рады).

В июле членом набсовета Ощадбанка по квоте президента стал Юрий Храмов.

В августе Нацбанк по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета Ощадбанка.

Экономическая правда