НБУ отклонил кандидатуры большинства членов набсовета Ощадбанка

Нацбанк по результатам тестирования и собеседования отклонил кандидатуры 5 из 9 членов наблюдательного совета Ощадбанка.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

"Эти решения приняты по результатам собеседования, проведенного квалификационной комиссией с участием правления Национального банка. Руководствуясь своим правом, НБУ будет требовать замены указанных членов наблюдательного совета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацбанк принял решение отказать в согласовании следующим лицам: Шевки Аджунеру (глава наблюдательного совета, независимый директор), Алексею Гринченко (заместитель главы наблюдательного совета, независимый директор), Алексею Резникову (член наблюдательного совета, независимый директор), Дмитрию Власову (член наблюдательного совета, представитель от Верховной Рады), Даниэлю Билаку (член набсовета и представитель от Кабмина).

В то же время в Нацбанке приняли решение о возможности согласования следующих лиц: Байба Апина (член наблюдательного совета, независимый директор), Михаэля Вайнштейна (член наблюдательного совета, независимый директор), Питера Бриггса (член наблюдательного совета, независимый директор), Юрия Храмова (член наблюдательного совета, представитель от президента).

Окончательные решения по этим четырем кандидатам НБУ примет после устранения замечаний к предоставленным ими документов.

Напомним:

Кабмин утвердил наблюдательные советы "Ощадбанка", "Приватбанка" и "Укрэксимбанка" 22 мая 2019 года за исключением членов (по одному в каждом банке) по квоте президента.

Независимыми членами наблюдательного совета "Ощадбанка" были назначены Шевки Аджунер, Байба Апин, Алексей Резников, Алексей Гринченко, Михаэль Вайнштейн, Питер Бриггс, представителями государства - Даниэль Билак (от Кабмина) и Дмитрий Власов (от Верховной Рады).

В июле членом набсовета Ощадбанка по квоте президента стал Юрий Храмов.

Экономическая правда